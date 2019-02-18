السعودية اليوم / انخفاض مراجعي طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن



حفر الباطن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

تقلصت أعداد المراجعين لقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن إلى ما يقارب النصف خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن بادرت الصحة بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية.

وأفادت "صحة حفر الباطن" أن عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بلغ خلال الشهر الماضي 14452 مراجعًا بنسبة انخفاض بلغت 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 32804 مراجعين .

وأضافت أنها سعت إلى تخفيف الازدحام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخاصة طوارئ الأطفال دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة، وذلك من خلال تشغيل عدد من المراكز الصحية على مدار الساعة وأخرى تمتد إلى 16 ساعة يومياً، التي ساهمت بفضل الله في تقليص الازدحام إلى النصف مع تقديم الخدمة بنفس الجودة .

وكانت صحة حفر الباطن قد أعلنت عن تشغيل مركز شرق الباطن الصحي ومركزي حي النزهة والرقعي على مدار الساعة، ومراكز العزيزية ( أ )، ومركز شرق المحمدية، الذيبية، إضافة إلى مركز الصفيري الصحي، وتعمل هذه المراكز لمدة 16 ساعة يومياً.

// انتهى //

10:38ت م

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حفر الباطن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستقلصت أعداد المراجعين لقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن إلى ما يقارب النصف خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن بادرت الصحة بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية.وأفادت "صحة حفر الباطن" أن عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بلغ خلال الشهر الماضي 14452 مراجعًا بنسبة انخفاض بلغت 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 32804 مراجعين .وأضافت أنها سعت إلى تخفيف الازدحام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخاصة طوارئ الأطفال دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة، وذلك من خلال تشغيل عدد من المراكز الصحية على مدار الساعة وأخرى تمتد إلى 16 ساعة يومياً، التي ساهمت بفضل الله في تقليص الازدحام إلى النصف مع تقديم الخدمة بنفس الجودة .وكانت صحة حفر الباطن قد أعلنت عن تشغيل مركز شرق الباطن الصحي ومركزي حي النزهة والرقعي على مدار الساعة، ومراكز العزيزية ( أ )، ومركز شرق المحمدية، الذيبية، إضافة إلى مركز الصفيري الصحي، وتعمل هذه المراكز لمدة 16 ساعة يومياً.// انتهى //10:38ت م0028

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