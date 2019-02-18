السعودية اليوم / مكتبة جامعة نجران المركزية تعتمد زيادة ساعات العمل



نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

فعّلت عمادة شؤون المكتبات بجامعة نجران، فترة الدوام المسائي لاستقبال زوار مكتبة الأمير مشعل بن عبد الله المركزية للطلاب طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، حيث سيمتد الدوام الرسمي للمكتبة بمقر العمادة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، خدمةً للمستفيدين والباحثين.

وأوضح عميد شؤون المكتبات الدكتور مسفر بن سعيد السلوم أن القرار سيسهم في إتاحة الفرصة لمزيد من المستفيدين للاستفادة من خدمات العمادة، مبيناً أن موظفي العمادة مستعدين لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستفيدين والزوار في الأوقات المعتمدة من الجامعة.

// انتهى //

10:11ت م

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نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسفعّلت عمادة شؤون المكتبات بجامعة نجران، فترة الدوام المسائي لاستقبال زوار مكتبة الأمير مشعل بن عبد الله المركزية للطلاب طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، حيث سيمتد الدوام الرسمي للمكتبة بمقر العمادة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، خدمةً للمستفيدين والباحثين.وأوضح عميد شؤون المكتبات الدكتور مسفر بن سعيد السلوم أن القرار سيسهم في إتاحة الفرصة لمزيد من المستفيدين للاستفادة من خدمات العمادة، مبيناً أن موظفي العمادة مستعدين لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستفيدين والزوار في الأوقات المعتمدة من الجامعة.// انتهى //10:11ت م0023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.