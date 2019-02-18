اجتماعي / دورات تدريبية بجامعة نجران



نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

تنفذ جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، غداً، عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية، الهادفة إلى خدمة المجتمع، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وتشتمل البرامج التدريبية دورات " إدارة الذات وفن قيادة الآخرين"، و"مهارات إدارة التعبير"، و" مفاتيح الثقة بالنفس"، و "الغذاء الصحي الآمن".

وتأتي البرامج التدريبية ضمن التعاون المشترك بين الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

//انتهى//

10:03ت م

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نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستنفذ جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، غداً، عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية، الهادفة إلى خدمة المجتمع، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.وتشتمل البرامج التدريبية دورات " إدارة الذات وفن قيادة الآخرين"، و"مهارات إدارة التعبير"، و" مفاتيح الثقة بالنفس"، و "الغذاء الصحي الآمن".وتأتي البرامج التدريبية ضمن التعاون المشترك بين الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.//انتهى//10:03ت م0016

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