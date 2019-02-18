شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يبحث التعاون مع وزير المعلومات الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، وزير المعلومات الباكستاني فؤاد جادلي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان خاصة المتعلقة بالشأن الثقافي، وبحث آفاق التعاون المشترك، والفرص الواعدة بتطويرها وفق عدد من المبادرات الثنائية.