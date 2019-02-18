شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يبحث التعاون مع وزير المعلومات الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان خاصة المتعلقة بالشأن الثقافي، وبحث آفاق التعاون المشترك، والفرص الواعدة بتطويرها وفق عدد من المبادرات الثنائية.
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