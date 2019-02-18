شكرا لقرائتكم فيديو.. مؤتمر صحفي للجبير ووزير خارجية باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، وذلك في اليوم الثاني من الزيارة التاريخية لولي العهد العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض الجبير مع وزير خارجية باكستان في المؤتمر الصحفي أوجه العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

كما تطرق الطرفان إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الرياض وإسلام آباد خلال الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستعزز العلاقات وأواصر الصداقة بين البلدين.



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