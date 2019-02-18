شكرا لقرائتكم العساكر: احتفاء رسمي وشعبي بالأمير محمد بن سلمان يؤكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وباكستان، والتي تجسدت في الاحتفاء الشعبي والرسمي في أول يوم من زيارة ولي العهد التاريخية إلى باكستان.

وقال العساكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “اليوم الأول من زيارة سمو ولي العهد لجمهورية باكستان، احتفاء رسمي وشعبي واجتماع تنسيقي، واتفاقيات ثنائية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية الأخوية السعودية الباكستانية”.

ونشر العساكر عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو، يوثق وصول طائرة ولي العهد ودخولها لأجواء باكستان، وكيف تم استقبالها من قبل سِرب من الطائرات الإف 16، وكذلك استقباله من قبل رئيس وزراء باكستان عمران خان في المطار فور وصول سموه، في مشاهد توثق عمق العلاقات بين البلدين.



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