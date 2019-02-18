حوكمة الأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

ورشة عمل عقدتها شركة أرامكو السعودية على مدى يومين بمقرها في جدة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بأمن المعلومات.

وشارك في الورشة أمانة جدة وذلك في إطار تعاوني مشترك بين الأمانة محافظة جدة وأرامكو، لتعزيز قدرات الأمن السيبراني وللتبادل المعرفي بين الجهتين.

وهدف اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة ورش عمل مشتركة ستنعقد خلال الفترة المقبلة، إلى مناقشة أبرز الأخطار والتهديدات في هذا المجال وكيفية إدارتها والتصدي لها عن طريق بناء برنامج أمن سيبراني فعال للجهة.