وزير العمل والتنمية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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المهندس أحمد الراجحي، يلتقي الأربعاء المقبل رجال المال والأعمال في القصيم وذلك في مقر الغرفة الرئيس ببريدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، أمس أن اللقاء يأتي في إطار التكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، عطفا على دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف رؤية 2030، التي تؤكد قدرة هذا القطاع وأهميته في اتجاهات الرؤية، والتي أشارت الدراسات والتقارير أن ما نسبته 23% من مبادرات الرؤية يرتبط في القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 130 مليار ريال، وهو ما يعادل 49% من إجمالي برنامج التحول الوطني.

واستعرض الحميد أبرز التحديات التي تتعلق بالتوظيف والحوكمة والصادرات والعمل الجماعي والمشاركة في وضع السياسات التي يمكن تداولها مع الوزير بما فيها أهداف الرؤية الوطنية المرتبطة بالقطاع الخاص كالخصخصة وزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وتسهيل طرق المشاركة التفاعلية عبر التقنية الحديثة.