لجنة المقاولين تبحث الاستفادة من مشاريع صندوق الاستثمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تعتزم لجنة المقاولين بغرفة الرياض التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث دور المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق والاستفادة منها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس صالح الهبدان، حيث تطرق إلى رغبة واهتمام اللجنة في التواصل مع الصندوق لمعرفة المشاريع المتاحة واستفادة المقاولين المحليين منها.

كما بحث الاجتماع تسريع نمو القطاع من خلال العمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيه في ظل الخصخصة، حيث تقرر في هذا الجانب اقتراح تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مركز التخصيص لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع المقاولات في الخصخصة والمحتوى المحلي. كذلك تطرق الاجتماع إلى رغبة واهتمام اللجنة في التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة لتحديد دور المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة منها.

ومن جهة أخرى ناقش الاجتماع عددا من القضايا التي تهم القطاع وآلية التواصل مع الجهات ذات العلاقة للتشاور حولها، ومنها تفعيل مبادرات وزارة العمل ومعرفة آلية العمل بها، وكذلك آلية التعاون ومساعدة المفلسين أو المتعثرين وتقديم الاستشارات لهم من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى بحث تأثير التقلبات المالية على قطاع مقاولات الإنشاءات بالمملكة. وتم الاتفاق على مواصلة تنظيم ورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للاستماع لمختلف الآراء وتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذه التأثيرات والتوصل إلى حلول حولها، كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بعقد الإنشاءات العامة الجديد.

أبرز مواضيع اللقاء: