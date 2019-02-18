هل اللائحة الجديدة ستفتح الباب لـ"الواسطات"؟ هنا رد الوزير الحمدان

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

في رد على سؤال حول ما إذا كانت اللائحة الجديدة التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية مساء أمس ستفتح الباب للواسطات والمحسوبيات بعد تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل في التوظيف والترقيات وغيرها قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إن الوزارة ستتفرغ لدور الرقيب على تلك الجهات، وأوضح في مداخلته مع قناة العربية أن هناك أُطر حوكمة واضحة، سيتم العمل وفقها.

وطرح سؤالاً هو الآخر بقوله: مَن الذي يضمن أن النظام المركزي ليس فيه واسطات؟ وقال: يجب أن نتخلى عن هاجس الخوف بأن الجهات قد لا تقوم بدورها.. مبينًا: لا أتفق مع هذا الطرح؛ فكل جهة هي أعلم وأدرى باحتياجاتها.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أمس اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم الخميس الماضي 14 فبراير بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ إذ سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها. ‏‫

وقال إن اللائحة ستسهم في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وستجعل القطاعات الحكومية أكثر قُربًا من موظفيها، وتتعامل بمرونة أكثر.