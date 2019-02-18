شكرا لقرائتكم السعودية للكهرباء تكشف حقيقة الإعفاءات على المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- الرياض نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن الحوافز والإعفاءات على المستحقات. وقالت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نعمل مع الجهات المختصة لتطوير الخدمات والتسهيلات على المشتركين”. وأضافت الشركة السعودية للكهرباء أن معلومة الحوافز والإعفاءات على المستحقات غير صحيحة.

مختارات توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية معلم جدة معتوق الشريف



طائرة الأمير محمد بن سلمان تدخل أجواء باكستان والمقاتلات الباكستانية تستقبلها مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية للكهرباء تكشف حقيقة الإعفاءات على المستحقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.