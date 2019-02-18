شكرا لقرائتكم نجيب ساويرس: سأستثمر بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رجل الأعمال المصري ورئيس أوراسكوم القابضة نجيب ساويرس: إنه لا مانع لديه من الاستثمار في السعودية، بعد اكتمال منظومة القوانين والتشريعات اللازمة للاستثمار، من وجهة نظره.

وقال ساويرس، في مقابلة مع العربية: “سأستثمر في السعودية وننتظر المزيد من القوانين”.

ولفت إلى أن قوانين وتشريعات الاستثمار في السعودية بدأت بالتشكل، مشددًا على أن توعية المستثمرين بتغيرات البيئة الاستثمارية في السعودية أمر مهم.



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