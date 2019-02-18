الان تتابع الأرصاد لأهالي الباحة: خذوا حذركم من الضباب الكثيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة، ويستمر حتى العاشرة صباحًا من اليوم الاثنين.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.