الضمان الإجتماعي يؤكد علي صرف مساعدة المقطوعة للمستفيد الملتحق في سوق العمل وذلك وفقاً للائحة...

نتابع معكم زوارنا الكرام عبر موقع نجوم مصرية ، اخر اخبار الضمان الإجتماعي ، في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة عن القيام بالعديد من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية والمتعلقة بنظام الضمان الإجتماعي في المملكة ، وذلك ضمن السعي الدؤوب إلي الوصول إلى كل ما هو أفضل للمستفيدين ، وتعمل وزارة الضمان بشكل مستمر على تقديم كل ما هو أفضل للمواطن السعودي ، من أجل مساعدته في مواجهة الحياة وتلبية إحتياجاته ، ومواجهة غلاء المعيشة ، وذلك بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ،من اجل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي ، و من اجل تحقيق رؤية المملكة 2030 .

التعديلات الجديدة في الضمان الإجتماعي

تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية المهندس إبراهيم المبارك ، بإن الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل تأهيل المستفيدين القادرين علي العمل ، حتي يستقلو مادياً ، وذلك من خلال القيام بعمل العديد من البرامج التأهيلية والتدريبة ، لتأهيلهم من أجل الإتخراط في سوق العمل ،وقد أكدت الوزارة علي أنها تستهدف في سعيها ذلك الفئة العمرية ما بين 18 و 59 عاماً .

تعرف علي مزايا اللائحة الجديدة للضمان الإجتماعي

نشرت الوزارة من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر أهم المزايا التي توفرها اللائحة للمستفيدين من الضمان الإجتماعي ، ومن أبرز تلك المزايا ما يلي :-