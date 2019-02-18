حالة الطقس في السعودية اليوم: أقوى موجة باردة تجتاح المملكة هذا العام

ننشر لكم حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين الموافق 18 من فبراير 2019 حيث أعلن تركي الجمعان أن توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية سيئة للغاية، حيث من المتوقع أن تجتاح البلاد موجة باردة قطبية تم وصفها بأنها أقوى موجة في هذا الشتاء، ومن المتوقع أن تبدأ تلك الموجة القطبية من اليوم وتنتهي الخميس 21 فبراير 2019 حيث تصل ذروة البرودة في يومي غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث تكون حالة الطقس في المملكة في تلك الأيام أبرد ما يمكن، نجوم مصرية تنشر لكم حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين.

حالة الطقس في السعودية اليوم

حيث تسود موجة قوية جداً من البرودة وخاصة على الأطراف الشمالية من البلاد حتى أن هناك بعض سلاسل الجبال المتواجد شمال المملكة سوف تغطى بالثلج ومنها جبال العلقان وجبال اللوز وتصل درجة الحرارة في المناطق المحيطة بها إلى ما دون الصفر، كما تسجل درجات الحرارة أقل قراءة في المملكة اليوم في المناطق الشمالية مثل الجوف وحائل وتبوك، حيث تصل درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية في المساء.

حالة الطقس في مكة المكرمة

أما عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم فإنها تكون أقل برودة حيث تسجل درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 20 درجة مئوية نهاراً و الصغرى 9 درجات مئوية، ويهيب رئيس هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر على الطرق السريعة نظراً لسوء الأحوال الجوية.