شاب يطلق زوجته و السبب ((زبادي))

: شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى تطليق أقامها شاب في نهاية عقده الثاني بعد مرور 4 أشهر على زفافه فقط. وتقدم الزوج الشاب بطلبه بسبب إسراف زوجته في استخدام «الزبادي» لتجميل بشرتها، وضياع ميزانية البيت على الزبادي وأدوات التجميل. وقال الشاب إنه قضى مع زوجته أياماً سعيدة، إلا أن حالهما انقلب بعد ذلك بسبب عدم اهتمامها به..، وقضاء معظم وقتها مع أصدقائها، مشيراً إلى أنها لا تتحدث معه إلا إذا كانت تريد شراء أدوات التجميل، وينتظر الشاب رأي القضاء للفصل في دعواه.



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