: كشف مقطع مصور متداول، مصير قائد المركبة من نوع “هايلوكس” التي ظهرت في “فيديو” تم تداوله بشكل واسع وهي تسقط بشكل مروع من ارتفاع عالٍ من قمم جبال فيفاء بمنطقة جازان، وسط تساؤلات واسعة عن مصير من كانوا على متنها. وأظهر المقطع فتى يُدعى علي حسن الفيفي يبلغ من العمر (14 عاما)، تبين أنه من كان يقود المركبة عند سقوطها وانقلابها عدة مرات، حيث كان يسير بسرعة كبيرة بين منحنيات جبال فيفاء الوعرة. وأوضح الفتى أنه غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج من بعض الرضوض والكدمات التي أصابته..، لكنه أكد أن حالته الصحية أصبحت جيدة.



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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يكشف عن هوية قائد المركبة التي سقطت من جبال فيفاء وماذا حدث له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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