: تقدم الصفحة الرئيسية لأي حساب على موقع “لينكد إن” لمحة عن حياة الشخص وإمكاناته المهنية، ولذلك ينبغي تنسيقها على النحو الأمثل وتزويدها بالمعلومات الكافية. وفي هذا السياق، عرضت مجلة فوربس تقريراً بعشرة عناصر وصفتها بأنها أخطاء شائعة تضر بمصداقية صاحب الحساب وتقلل من احتمالات تواصله مع مسؤولي التوظيف في شركات أفضل. صورة سيئة: عندما تكون صورة الحساب غير واضحة فإنها تدفع الزوار عن زيارة صفحتك على الفور. وهنا تنصح المجلة بوجود صورة واضحة يظهر فيها وجهك بوضوح. العنوان السيئ: هو العنوان الموجود تحت الاسم..، وليس بالضرورة أن يكون اسم الوظيفة في العمل الحالي بل يمكن للمستخدم أن يضع عنواناً يتناسب مع مهاراته. إهمال كتابة لمحة موجزة Summary: اللمحة الموجزة أعلى الحساب في لينكد إن شيء ثمين ولا ينبغي إهماله. وينبغي للمرء أن يكتب فيه وصفاً مختصراً للمهام والمهارات التي يمتلكها. عرض تاريخ العمل السابق باختصار شديد: خطأ يقع فيه البعض وهو عرض تاريخ الوظيفة السابقة بإيجاز شديد إذ أن الباحث عن موظفين ومحترفين لا يكفيه معرفة اسم الشركة السابقة بل يحتاج لمعرفة المهام التي كانت موكلة للشخص المرشح للوظيفة وكيف كان يؤديها. عدم عرض توصيات: التوصيات أساسية في حساب لينكد إن، ولكي يحصل المرء على توصية عليه أن يقدم هو توصيه لغيره. وليست التوصية مجرد عبارة أن فلاناً شخص مجتهد في عمله، بل ينبغي للتوصية أن تكون وصفاً من أحد الزملاء يشرح فيه تجربة مشروع ما داخل العمل وكيف كان الأداء، مما يعرض صورة واضحة عن مهاراته.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء شائعة في إعداد الحساب بموقع لينكد إن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.