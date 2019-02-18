وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

: أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين..، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مستشار الأداء (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها. . مهندس تكاليف المشروع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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