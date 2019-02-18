وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات

: أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة..؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض. وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: – أخصائي أول تقييم واستشارات المصدرين. – مدير مكتب الأمين العام. وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2019م. وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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