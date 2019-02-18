أمير الرياض يرعى معرض «تراثنا حبنا» للفنون التشكيلية الخامس

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأحد، معرض «تراثنا حبنا» للفنون التشكيلية الخامس، بمشاركة أكثر من 20 فنانًا وفنانة، وذلك في البيوت الطينية وسط الرياض.

ويهدف المعرض إلى دعم الفن التشكيلي السعودي، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية، واكتشاف الماضي والتراث الأصيل مع إظهاره برؤية معاصرة.

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وأعرب أمير الرياض عن شكره وتقديره للقائمين على المعرض، قائلًا: «أعرب عن شكري وتقديري للقائمين على المعرض، وهذه الأعمال والعطاءات التي تتحفنا كل عام، وهذا ليس بمستغرب على هؤلاء الذين يؤدون هذا العمل عن خبرة وإدراك، وتمعن في هذه الأمور التي نحتاج إليها حقيقة؛ لأنها تعطي فنًا على مستوى عالٍ جدًا، ويجب أن يستفيد الجميع منها، ويجب التواصل معهم، فلهم دور كبير في هذا المجال ومع المجتمع ».

وعن دعم المشاركين لتراث الوطن، أضاف الأمير فيصل بن بندر: «هذه مواطنة صادقة وصالحة؛ لأن كل أعمالهم تنبع من التراث ومثل ما سمي هذا المعرض «تراثنا حبنا»، أنا أعتقد أنهم يحبون تراث بلدهم، ويحبون بلدهم، ويؤدون هذا الدور الكبير».

وعن تواجد المعرض في البيوت الطينية، تابع أمير منطقة الرياض قائلًا: إن «وجودهم في هذا المكان دليل على حبهم لهذا المجال، وهذا العمل الصادق الذي أرجو إن شاء الله أن يوفق إلى مستويات عالية جدًا، وأن يستفيد منه الجميع في هذا المجال إن شاء الله ».