اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 53ر372 نقطة، أو 78ر1%، ليصل إلى 16ر21273 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر23 نقطة، أو 51ر1%، ليصل إلى 06ر1601 نقطة.

// انتهى //

07:30ت م

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طوكيو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 53ر372 نقطة، أو 78ر1%، ليصل إلى 16ر21273 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر23 نقطة، أو 51ر1%، ليصل إلى 06ر1601 نقطة.// انتهى //07:30ت م0008

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.