الان تتابع تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الهيئة العامة للأوقاف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة مؤهل الدبلوم فأعلى مع توفر الخبرة. وبحسب التفاصيل فقد أكدت الهيئة أن الوظائف المتاحة هي: مدير مشاريع الأنظمة – أخصائي تطوير الشراكات – رئيس قسم – التميز مؤسسي . بالاضافة لمستشار شرعي – رئيس قسم – دراسات المصارف الوقفية – أخصائي تطوير أنظمة – أخصائي توثيق وأرشفة – أخصائي حسابات – أخصائي جودة – سكرتير. وللاطلاع على شروط الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي :

http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الهيئة العامة للأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.