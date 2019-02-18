منح قاطني نكاسة مكة مهلة للبحث عن منازل بديلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

منحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ساكني العقارات الواقعة ضمن المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة ممن لم يجدوا لهم منازل، مهلة أيام إضافية للبحث عن منزل بديل عن العقار المزال، حيث لم يفصل التيار الكهربائي عن هذه العقارات لوجود الأهالي فيها وعدم مغادرتها.

وعلمت «مكة» أن أعمال فصل التيار الكهربائي عن العقارات الواقعة ضمن المرحلة الثانية التي بدأت فيها هيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة منذ الأسبوع الماضي ما زالت مستمرة، ولم تنته أعمال فصل جميع العقارات إلى الآن.