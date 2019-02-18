شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية والإعلام في باكستان: شراكة إستراتيجية مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
وأضاف أن باكستان قيادة وشعبا ترحب بزيارة سمو ولي العهد، مؤكدا أن الزيارة ستكون بداية لتعاون فعال وشامل بين البلدين، وستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.
من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري، رغبة بلاده في تطوير العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية إلى شراكة إستراتيجية.
وأوضح في لقاء مع التلفزيون الحكومي الباكستاني أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، ستسهم في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى سعي بلاده للعمل مع المملكة في مختلف المجالات.
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