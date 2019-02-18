شكرا لقرائتكم خبر عن خان: توافق الرؤى السعودية الباكستانية حول مختلف القضايا والان نبدء بالتفاصيل

أشاد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، مؤكدا أن الزيارة تدل على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان.

ونوه بتوافق الرؤى بين المملكة وباكستان حول القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه بإمكان البلدين تعزيز التعاون الدبلوماسي بفعالية لدعم الأمن الإقليمي والعالمي وحل النزاعات المزمنة مثل: قضيتي كشمير وفلسطين، إضافة إلى تسهيل عملية السلام في أفغانستان.

وأوضح في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية، أمس، أن زيارة سمو ولي العهد ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد وستنقلها إلى شراكة اقتصادية قوية.

وقال: إن الاستثمارات المصاحبة لزيارة سمو ولي العهد ستكون أكبر استثمارات في تاريخ باكستان، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين، بما في ذلك إنشاء مصفاة للنفط في ميناء «جوادر» باستثمار سعودي.