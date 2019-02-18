شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ولي العهد تنعكس إيجابيا على أمن واستقرار الأمة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

تتميز علاقات المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بالتفاهم والتعاون المشترك، تمشيًا مع حرص قيادتي البلدين على دعمها وتعزيزها خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية، وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى باكستان، في ظل علاقات ثنائية متميزة وفي إطار التزامهما باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية، مما أدى إلى تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصعد. وزيارة سمو ولي العهد لباكستان ستكون لها آثار إيجابية على أمن واستقرار الأمة الإسلامية على المدى البعيد.



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