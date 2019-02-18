شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ولي العهد تنعكس إيجابيا على أمن واستقرار الأمة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
وزيارة سمو ولي العهد لباكستان ستكون لها آثار إيجابية على أمن واستقرار الأمة الإسلامية على المدى البعيد.
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