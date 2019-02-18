شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر فرص عمل لـ480 يمنيا في عدن والان نبدء بالتفاصيل
ويستفيد من المشروع 80 فرداً من العاطلين عن العمل بصورة مباشرة و400 فرد بصورة غير مباشرة، بالإضافة إلى 5 مشرفين فنيين.
يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع مشروعات كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يخدم 3.750 مستفيدا بصورة مباشرة وأكثر من 18.750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.
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