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مركز الملك سلمان يوفر فرص عمل لـ480 يمنيا في عدن

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة الهادفة إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم تأهيل الخط الساحلي لمديرية خور مكسر.

ويستفيد من المشروع 80 فرداً من العاطلين عن العمل بصورة مباشرة و400 فرد بصورة غير مباشرة، بالإضافة إلى 5 مشرفين فنيين.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع مشروعات كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يخدم 3.750 مستفيدا بصورة مباشرة وأكثر من 18.750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.


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