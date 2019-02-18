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وزير العدل يبحث مع السفير اللبناني التعاون المشترك

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استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني في مكتبه أمس الأحد سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.

ورحب بالسفير اللبناني، مشيدا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتدادا من رغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعليها بما يصب في مصلحتهما.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي بين المملكة ولبنان، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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