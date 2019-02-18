شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير شرطة مكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. وثمن أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة كافة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يحقق بعد توفيق الله الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. واستمع سموه إلى نبذة عن أعمال القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.



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