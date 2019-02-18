شكرا لقرائتكم خبر عن هزازي يدخل المستشفى على قدميه.. وينتهي في ثلاجة الموتى والان نبدء بالتفاصيل
ضيق تنفس
وروى عبدالله هزازي، وهو شقيق المتوفى، تفاصيل الواقعة، حينما شعر شقيقه بحالة ضيق في التنفس، الأمر الذي اضطره إلى نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى الحرث العام بمنطقة جازان. وأكد أنه بالرغم من أن شقيقه كان يعاني حالة الضيق التنفسي، إلا أنه كان يستطيع المشي على أقدامه، ودخول المستشفى. وأضاف: قام شقيقي بالدخول على الطبيب المعالج، الذي بدوره أحاله إلى الممرض، والذي وضعه في حالة انتظار بحسب الفرز.
إهمال طبي
وأوضح أن الطبيب رفض الكشف على أخيه حتى يقوم بالانتهاء من العمل الذي بين يديه بحسب وصفه، دون أن يوفر حلا بديلا، أو يستشعر الحالة الصحية الخطرة التي كان يعاني منها شقيقه، مشيرا إلى أنه لم تمض دقائق حتى سقط أخوه على الأرض مغشيا عليه، ثم توفي بجواره في أحد ممرات المستشفى.
لجنة تحقيق
واتهم شقيق المتوفى، الكادر الصحي المتواجد في المستشفى بالإهمال، الأمر الذي تسبب في وفاة شقيقه وعدم مبالاتهم، مطالبا بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في وفاة شقيقه، على الرغم من أن حالته الصحية كان شعوره بضيق التنفس فقط.
الصحة تتوعد
إلى ذلك، تفاعلت وزارة الصحة مع قضية المواطن هزازي، إذ أكد المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان نبيل غاوي، أنه جار التحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة، مبينا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تقصير أو إهمال في التعامل مع الحالة، مقدما صادق التعازي لذوي المتوفى.
كانت هذه تفاصيل خبر هزازي يدخل المستشفى على قدميه.. وينتهي في ثلاجة الموتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.