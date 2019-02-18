استعلام عن تفاصيل مخالفات السير المرورية برقم المخالفة ورقم لوحة السيارة

نتابع الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير برقم المخالفة، وطريقة تتبع المخالفات المرورية عن طريق رقم لوحة السيارة الكترونياً، من الخدمات الحديثة التي باتت الأن موجودة كيفية رؤية المخالفة المرورية من خلال نظام أبشر المرور عبر الموقع السعودي الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، حيث يتاح معرفة مكان قيد المخالفه وأي معلومات عنها بالتفاصيل ضمن العديد من خدمات الاستعلامات الالكترونية الأخرى المتاحة على ابشر، ومن أبرزها تجديد استمارة سيارة أو التحقق من تأمين المركبة وتاريخ انتهاء صلاحيتها وموعد التجديد السنوي للاستمارة.

استعلام تفاصيل مخالفات السير 1440

يمكن للفرد معرفة البيانات الكاملة عن مخالفة سير إلكترونية قام المواطن بفعلها، ومن ضمنها:

ماهية المخالفة المرورية: مثل القيادة بسرعة ممنوعة، القيام بقطع إشارة المرور، عدم استخدام حزام الأمان.

مقدار الغرامة.

اللوحة الجديدة الرقمية: لوحة المركبة أو أياً كان نوعها التي قامت بارتكاب المخالفة.

اللوحة القديمة الرقمية.

المدينة التي حدثت فيها المخالفة: أي مكان قيد المخالفة المرورية الصادرة.

مركز البلاغ الذي يقوم بإيضاح محل تسجيل مخالفة مرور.

متى حدثت تفاصيل مخالفات السير لمركبة أي تاريخها باليوم والساعة.

تاريخ دفع غرامة مخالفة المرور اللازم سداد الغرامة به.

حالة المخالفة أي استعلام عن سداد مخالفة مرورية تم دفعها أم لا.

مكان تحرير المخالفة: وذلك عن طريق تطبيق جوجل ماب.

استعلام عن مخالفات السير

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استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

استعلام مخالفة مرورية برقم الهوية

تجديد استمارة السيارة برقم الهوية

رقم الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المجاني يتيح رؤية المخالفه المرورية، فمن خلال الاتصال مجاناً برقم 989 يمكن معرفة بعض المعلومات عن مخالفة مرور في السعودية وبطريقة أسرع ومختصرة.