، "المسند" يُتوّج إدارة الخدمات الاجتماعية بكأس دوري إدارات الهيئة الملكية ،

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توج مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل، عبدالعزيز بن عبدالله المسند، إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة بكأس دوري إدارات الهيئة الملكية للموسم 2018 / 2019 بعد فوزهم بهدفين دون مقابل على برنامج الخدمات الصحية سجلهما يعقوب الدوسري وعثمان الناجم في اللقاء النهائي للبطولة التي شــارك فيها 357 موظفًا مثلوا 21 إدارة.
وتسلم الفريقان الميداليات الذهبية والفضية بحضور الأستاذ خالد عذال الشمري مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والدكتور محمد حمد المقبل مدير برنامج الخدمات الصحية بالإنابة في اليوم الختامي للبطولة والتي احتضنتها ملاعب الجالبوت والهوري بالحويلات على مدى 28 يومًا.
وتهدف الهيئة الملكية بالجبيل لإقامة البطولة بشكل سنوي لزيادة عدد ممارسي الرياضة بالهيئة ولخلق أجواء تنافسية بين موظفي الهيئة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
"المسند" يُتوّج إدارة الخدمات الاجتماعية بكأس دوري إدارات الهيئة الملكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
توج مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل، عبدالعزيز بن عبدالله المسند، إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة بكأس دوري إدارات الهيئة الملكية للموسم 2018 / 2019 بعد فوزهم بهدفين دون مقابل على برنامج الخدمات الصحية سجلهما يعقوب الدوسري وعثمان الناجم في اللقاء النهائي للبطولة التي شــارك فيها 357 موظفًا مثلوا 21 إدارة.
وتسلم الفريقان الميداليات الذهبية والفضية بحضور الأستاذ خالد عذال الشمري مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والدكتور محمد حمد المقبل مدير برنامج الخدمات الصحية بالإنابة في اليوم الختامي للبطولة والتي احتضنتها ملاعب الجالبوت والهوري بالحويلات على مدى 28 يومًا.
وتهدف الهيئة الملكية بالجبيل لإقامة البطولة بشكل سنوي لزيادة عدد ممارسي الرياضة بالهيئة ولخلق أجواء تنافسية بين موظفي الهيئة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
01:50 AM
بعد فوز فريقها بهدفين دون مقابل على برنامج الخدمات الصحية
توج مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل، عبدالعزيز بن عبدالله المسند، إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة بكأس دوري إدارات الهيئة الملكية للموسم 2018 / 2019 بعد فوزهم بهدفين دون مقابل على برنامج الخدمات الصحية سجلهما يعقوب الدوسري وعثمان الناجم في اللقاء النهائي للبطولة التي شــارك فيها 357 موظفًا مثلوا 21 إدارة.
وتسلم الفريقان الميداليات الذهبية والفضية بحضور الأستاذ خالد عذال الشمري مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والدكتور محمد حمد المقبل مدير برنامج الخدمات الصحية بالإنابة في اليوم الختامي للبطولة والتي احتضنتها ملاعب الجالبوت والهوري بالحويلات على مدى 28 يومًا.
وتهدف الهيئة الملكية بالجبيل لإقامة البطولة بشكل سنوي لزيادة عدد ممارسي الرياضة بالهيئة ولخلق أجواء تنافسية بين موظفي الهيئة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
، "المسند" يُتوّج إدارة الخدمات الاجتماعية بكأس دوري إدارات الهيئة الملكية ،
المصدر : الخليج 365
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