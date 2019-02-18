- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الاثنين، أولى حلقات البرنامج الأسبوعي فرسان التعليم، الذي يشهد منافسة طلاب ثانوية 16 إدارة تعليمية، ويعرض على شاشة قنوات وزارة التعليم عين.
وتتكون المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى إدارات التعليم في المملكة، من أربع جولات تنافسية رئيسة هدفها تحفيز وإثارة اهتمام الطلاب المشاركين ثقافيًا ومعرفيًا.
وتهدف المسابقة إلى خلق جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.
وصلت مجموعة جوائز المسابقة إلى أكثر من 100 ألف ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 40 ألف ريال مع جهاز ذكي، والمركز الثاني على 20 ألف ريال مع جهاز ذكي، فيما يحصل المركز الثالث والرابع، على جهاز ذكي لكل منهما.
اليوم .. انطلاق المنافسة بين طلاب 16 إدارة في "فرسان التعليم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
تنطلق اليوم الاثنين، أولى حلقات البرنامج الأسبوعي فرسان التعليم، الذي يشهد منافسة طلاب ثانوية 16 إدارة تعليمية، ويعرض على شاشة قنوات وزارة التعليم عين.
وتتكون المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى إدارات التعليم في المملكة، من أربع جولات تنافسية رئيسة هدفها تحفيز وإثارة اهتمام الطلاب المشاركين ثقافيًا ومعرفيًا.
وتهدف المسابقة إلى خلق جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.
وصلت مجموعة جوائز المسابقة إلى أكثر من 100 ألف ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 40 ألف ريال مع جهاز ذكي، والمركز الثاني على 20 ألف ريال مع جهاز ذكي، فيما يحصل المركز الثالث والرابع، على جهاز ذكي لكل منهما.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
01:47 AM
تنطلق اليوم الاثنين، أولى حلقات البرنامج الأسبوعي فرسان التعليم، الذي يشهد منافسة طلاب ثانوية 16 إدارة تعليمية، ويعرض على شاشة قنوات وزارة التعليم عين.
وتتكون المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى إدارات التعليم في المملكة، من أربع جولات تنافسية رئيسة هدفها تحفيز وإثارة اهتمام الطلاب المشاركين ثقافيًا ومعرفيًا.
وتهدف المسابقة إلى خلق جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.
وصلت مجموعة جوائز المسابقة إلى أكثر من 100 ألف ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 40 ألف ريال مع جهاز ذكي، والمركز الثاني على 20 ألف ريال مع جهاز ذكي، فيما يحصل المركز الثالث والرابع، على جهاز ذكي لكل منهما.
، اليوم .. انطلاق المنافسة بين طلاب 16 إدارة في "فرسان التعليم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. انطلاق المنافسة بين طلاب 16 إدارة في "فرسان التعليم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.