، اليوم .. انطلاق المنافسة بين طلاب 16 إدارة في "فرسان التعليم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الاثنين، أولى حلقات البرنامج الأسبوعي فرسان التعليم، الذي يشهد منافسة طلاب ثانوية 16 إدارة تعليمية، ويعرض على شاشة قنوات وزارة التعليم عين.

وتتكون المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى إدارات التعليم في المملكة، من أربع جولات تنافسية رئيسة هدفها تحفيز وإثارة اهتمام الطلاب المشاركين ثقافيًا ومعرفيًا.

وتهدف المسابقة إلى خلق جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.

وصلت مجموعة جوائز المسابقة إلى أكثر من 100 ألف ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 40 ألف ريال مع جهاز ذكي، والمركز الثاني على 20 ألف ريال مع جهاز ذكي، فيما يحصل المركز الثالث والرابع، على جهاز ذكي لكل منهما.