، "مدني تبوك" يستعد للتقلبات الجوية بخطة طوارئ شاملة.. ويحذر من تساقط الثلوج ،

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أعدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطة شاملة للطوارئ، استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه بناءً على توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات، أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكداً أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية سواءً البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.
وأهاب "الشمري" بالمواطنين والمقيمين المتنزهين القاصدين المناطق المتوقع هطول الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنياً للجميع الخير والسلامة.
"مدني تبوك" يستعد للتقلبات الجوية بخطة طوارئ شاملة.. ويحذر من تساقط الثلوجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-18
أعدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطة شاملة للطوارئ، استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه بناءً على توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات، أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكداً أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية سواءً البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.
وأهاب "الشمري" بالمواطنين والمقيمين المتنزهين القاصدين المناطق المتوقع هطول الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنياً للجميع الخير والسلامة.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
12:54 AM
"الشمري" أهاب بالمتنزهين بعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة
أعدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطة شاملة للطوارئ، استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه بناءً على توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات، أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكداً أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية سواءً البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.
وأهاب "الشمري" بالمواطنين والمقيمين المتنزهين القاصدين المناطق المتوقع هطول الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنياً للجميع الخير والسلامة.
، "مدني تبوك" يستعد للتقلبات الجوية بخطة طوارئ شاملة.. ويحذر من تساقط الثلوج ،
المصدر : الخليج 365
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