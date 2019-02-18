، "الأرصاد" تدعو أهالي الباحة للحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تنبيهٍ متقدم بشبه انعدام في الرؤية الأفقية حتى العاشرة صباحًا

دعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع ظاهرة الضباب الكثيف.

جاء ذلك فيما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا من خلال نظام الإنذار المبكر بالهيئة، أوضحت خلاله أن المنطقة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، يصل إلى شبه انعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف على منطقة الباحة، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة، ويستمر حتى العاشرة صباحًا من اليوم الاثنين.