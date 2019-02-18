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دعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع ظاهرة الضباب الكثيف.
جاء ذلك فيما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا من خلال نظام الإنذار المبكر بالهيئة، أوضحت خلاله أن المنطقة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، يصل إلى شبه انعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف على منطقة الباحة، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة، ويستمر حتى العاشرة صباحًا من اليوم الاثنين.
"الأرصاد" تدعو أهالي الباحة للحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-18
دعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع ظاهرة الضباب الكثيف.
جاء ذلك فيما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا من خلال نظام الإنذار المبكر بالهيئة، أوضحت خلاله أن المنطقة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، يصل إلى شبه انعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف على منطقة الباحة، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة، ويستمر حتى العاشرة صباحًا من اليوم الاثنين.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
12:46 AM
بعد تنبيهٍ متقدم بشبه انعدام في الرؤية الأفقية حتى العاشرة صباحًا
دعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع ظاهرة الضباب الكثيف.
جاء ذلك فيما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا من خلال نظام الإنذار المبكر بالهيئة، أوضحت خلاله أن المنطقة تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، يصل إلى شبه انعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف على منطقة الباحة، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة، ويستمر حتى العاشرة صباحًا من اليوم الاثنين.
، "الأرصاد" تدعو أهالي الباحة للحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف ،
المصدر : الخليج 365
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