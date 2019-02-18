، بعد إيقاف حارسه الأوزبكي..  أحد يضم حارس النصر العويشير ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي أحد إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير قادماً من نادي النصر دون الكشف عن مدة العقد أو التفاصيل المالية.
وقد تقدمت إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم التي سهلت عملية انتقال اللاعب إلى صفوف النادي.
وكانت إدارة نادي النصر وقعت قبل قليل مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير.
ويأتي تعاقد أحد مع الحارس العويشير ليحل بديلاً عن الحارس الدولي الأوزبكستاني إيغانتي نيستروف الذي تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بعد تناوله دواءً محظوراً بدأ حظره من بداية يناير الماضي.
يذكر أن إدارة النادي رفعت خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت فيه الموافقة على تسجيل حارس.
بعد إيقاف حارسه الأوزبكي.. أحد يضم حارس النصر العويشيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
أعلنت إدارة نادي أحد إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير قادماً من نادي النصر دون الكشف عن مدة العقد أو التفاصيل المالية.
وقد تقدمت إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم التي سهلت عملية انتقال اللاعب إلى صفوف النادي.
وكانت إدارة نادي النصر وقعت قبل قليل مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير.
ويأتي تعاقد أحد مع الحارس العويشير ليحل بديلاً عن الحارس الدولي الأوزبكستاني إيغانتي نيستروف الذي تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بعد تناوله دواءً محظوراً بدأ حظره من بداية يناير الماضي.
يذكر أن إدارة النادي رفعت خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت فيه الموافقة على تسجيل حارس.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
12:43 AM
أعلنت إدارة نادي أحد إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير قادماً من نادي النصر دون الكشف عن مدة العقد أو التفاصيل المالية.
وقد تقدمت إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم التي سهلت عملية انتقال اللاعب إلى صفوف النادي.
وكانت إدارة نادي النصر وقعت قبل قليل مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير.
ويأتي تعاقد أحد مع الحارس العويشير ليحل بديلاً عن الحارس الدولي الأوزبكستاني إيغانتي نيستروف الذي تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بعد تناوله دواءً محظوراً بدأ حظره من بداية يناير الماضي.
يذكر أن إدارة النادي رفعت خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت فيه الموافقة على تسجيل حارس.
، بعد إيقاف حارسه الأوزبكي.. أحد يضم حارس النصر العويشير ،
المصدر : الخليج 365
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