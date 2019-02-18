تعرف على أنواع المأكولات التي قدمها رئيس وزراء باكستان لـ ولي العهد على مأدبة العشاء

أقام رئيس الوزراء الباكستاني مأدبة عشاء رسمية بمنزله بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، على شرف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان احتفاءً بزيارته التاريخية الأولى للبلاد.

وتضمنت لائحة العشاء تشكيلة من الأطباق والأطعمة المتنوعة. وجاء الحساء على الطريقة اللبنانية على رأس المقبلات، مع الخبز. فيما اشتمل الطبق الرئيس على السمك المقلي ولحم الخروف المشوي، ولفائف السبانخ.

وتضمنت المأدبة كذلك مجموعة من أشهر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الباكستاني العريق، منها: كباب الضأن الجبلي، وبرياني بلحم الضأن، ودجاج الكونا، ولحم الضأن الطري، إضافة إلى طبق السلطة العربية.

أما الحلويات فشملت طبق حلوى الجزر، والبودنج المطهو على البخار. إضافة إلى الفواكه الطازجة والشاي الأخضر.

بينما اشتملت لائحة الموسيقى التي عزفت أثناء العشاء على باقة من أشهر الأغاني السعودية والعربية مثل: أغنية وطني الحبيب للمطرب الراحل طلال مداح، ونعم سعوديين لفنان العرب محمد عبده، فضلاً عن باقة أخرى من أشهر وأبرز الأغاني والمعزوفات الموسيقية التي تعبّر عن تنوع الثقافة الباكستانية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد وصل، مساء اليوم، إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، يلتقي سموه خلالها قادتها وعددًا من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.