بالفيديو والصور: ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يشهدان توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وبحضور ولي العهد ورئيس وزراء باكستان، جرى التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي:

– برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة.

– اتفاقية تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية.

– مذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية لتمويل مشاريع توليد للطاقة الكهربائية في باكستان.

– مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان.

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– مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان.

– مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في باكستان.

– اتفاقية تعاون في مجال الرياضة.

ووصل ولي العهد في وقت سابق اليوم إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان، ضمن جولة آسيوية تشمل كذلك كلاً من الهند والصين.