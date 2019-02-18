بـ22710 خرزة.. فتاة سعودية تبدع في لوحة الأمير محمد بن سلمان- صور

أبدعت فتاة سعودية برسم صور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد باستخدام ٢٢٧١٠ خرزة؛ حيث استغرقت شهراً كاملاً في تجهيزها. وقالت لموقع “سبق” الفنانة مريم رياني خريجة معهد خياطة: إنها حاولت استغلال موهبتها في الخياطة والتطريز وقامت بفتح مشروع مشغل خياطة في منزلها، ولكنها واجهت صعوبات تشغيلية وصعوبات في استقطاب العمالة وعدم توفر القدرة المالية وتعثر المشروع، ولم تتمكن من إكمال العمل به.

وعن اللوحة؛ أكدت أنها عملت عليها منذ شهر، مستخدمة فيها ٢٢٧١٠ خرزة، وتحلم بأن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

واختتمت الرياني حديثها بأن هدفها الرئيس هو رفع اسم الوطن عاليًا ويضاف إلى رصيد أبنائه المبدعين.

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