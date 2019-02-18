السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مسؤولين بالمحافظة



حفر الباطن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن ، اليوم ، مدير مكتب فرع وزارة المالية بالمحافظة فلاح بن حمود الظفيري، ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية مزيد الرشيدي ، وذلك بمقر المحافظة .

واستمع سموه لشرح موجز عن أبرز الخدمات التي تقدمها الفروع للمواطنين بالمحافظة.

كما استقبل سموه بمقر المحافظة اليوم رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة حسن بن محسن المطيري ورؤساء فروع الهيئة الفرعية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور وأشاد بجهود الهيئة في توعية المجتمع والسعي لإيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

// انتهى //

01:07ت م

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حفر الباطن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن ، اليوم ، مدير مكتب فرع وزارة المالية بالمحافظة فلاح بن حمود الظفيري، ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية مزيد الرشيدي ، وذلك بمقر المحافظة .واستمع سموه لشرح موجز عن أبرز الخدمات التي تقدمها الفروع للمواطنين بالمحافظة.كما استقبل سموه بمقر المحافظة اليوم رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة حسن بن محسن المطيري ورؤساء فروع الهيئة الفرعية بالمحافظة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور وأشاد بجهود الهيئة في توعية المجتمع والسعي لإيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //01:07ت م0296

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