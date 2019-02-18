شكرا لقرائتكم فيديو “المواطن”.. استقبال في باكستان يليق بالضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط فيديو “متابعات الخليج 365” الضوء على اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان والاستقبال التاريخي لسموه لدى وصوله.

وفي الجو، استقبلت 6 مقاتلات عسكرية باكستانية، طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور دخولها الأجواء الباكستانية، فيما شهدت باكستان فرحة عامرة استقبالًا للضيف الكبير وانتشرت لافتات الترحيب في كل مكان.

Advertisements

أما على أرض مطار إسلام آباد فكان رئيس الوزراء عمران خان في انتظار هبوط طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفور وصوله استقبله عمران خان بحفاوة بالغة، معبرًا عن سعادة باكستان حكومة وشعبًا بهذه الزيارة.

كما قاد رئيس وزراء باكستان السيارة، فيما جلس ولي العهد إلى جواره، حيث اصطحبه من المطار إلى مقر إقامته.



مختارات إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة



شاهد بالصور.. تفاصيل حريق فندق بمشروع جبل عمر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.