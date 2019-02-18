شكرا لقرائتكم جمعية الخلايا الجذعية تطلق جائزة الأبحاث الأولى وتعلن الفائزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الدكتور أحمد العسكر، رئيس الجمعية العلمية السعودية لأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، أن الجمعية حملت على عاتقها منذ إنشائها استيعاب حاجات الباحثين والمهتمين في مجال زراعة الخلايا الجذعية وأمراض الدم، من خلال تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال ومواكبة التطورات العلمية من خلال الدورات والمؤتمرات والندوات التي تساهم في تغذية الشغف لدى المهتمين.

وتابع خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الجمعية صباح السبت الماضي بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الجمعية أنشأت جائزة بحثية وأطلقت نسختها الأولى هذا العام، وجاءت تماشيًا مع تلك الأهداف من خلال تشجيع الباحثين الذين سبق أن مثلوا المملكة والهوية الوطنية البحثية في المحافل الدولية، حيث تمنح لهم تكريمًا لجهودهم البحثية والتعريف بتلك الجهود، كما تعد هذه الجائزة فرصة سانحة لتعزيز أبحاث أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، وتشجيع الباحثين الذين قطعوا مسارًا كبيرًا في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تغطي في فروعها الخمسة: أمراض الدم السريرية، وعلوم مختبرات أمراض الدم، والأبحاث الأساسية ذات العلاقة المباشرة بأمراض الدم، وزراعة الخلايا الجذعية، والتمريض في أمراض الدم.

ويتم التقديم على الجائزة سنويًّا بداية من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر من كل عام.

وفاز بالجائزة الباحثون على النحو التالي:

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١- الأبحاث الأساسية ذات العلاقة المباشرة بأمراض الدم:

الدكتور ماهر الجهني، استشاري وأستاذ مساعد في باثولوجيا الدم- كليه الطب- جامعه طيبة- المدينة المنورة

٢- أمراض الدم السريرية:

الدكتور مصعب دملج، استشاري أمرض الدم.

قسم أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية- مدينه الملك عبدالعزيز الطبية- الرياض

٣- زراعة الخلايا الجذعية:

الدكتور موسى الزهراني، استشاري أمراض وسرطان الدم والأورام الليمفاوية- جامعه الملك سعود- الرياض



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