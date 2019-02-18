شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم حصيلة اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على حصيلة اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين، تم توقيع اتفاقية تمويل وتوفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان، ومذكرة تفاهم في مجال قطاع الثروة المعدنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في باكستان، وأيضًا مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة.

Advertisements

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، وبرنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، وأخيرًا اتفاقية تعاون في مجال الرياضة.



مختارات إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة



شاهد بالصور.. تفاصيل حريق فندق بمشروع جبل عمر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.