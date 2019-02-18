شكرا لقرائتكم وزير الإعلام: لا صحة لرغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على مانشيستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن الأنباء التي زعمت عن رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا.

وكشف الشبانة أن حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، مضيفًا أن الصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة.



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