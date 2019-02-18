شكرا لقرائتكم كيف ستستفيد باكستان من زيارة الأمير محمد بن سلمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمد الحميدي - الرياض

أكد المستشار الإعلامي والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان تمثل أهمية كبرى؛ حيث إن السعودية لديها 7 عقود من العلاقات الوثيقة مع باكستان منذُ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مرورًا بكافة الملوك.

وقال الطريري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن باكستان دولة مهمة على المستوى العسكري والاقتصادي، وطالمًا كان للرياض مواقف إيجابية مع إسلام آباد في مختلف المحطات الاقتصادية الحرجة، مضيفًا أن المملكة باستثمارها في ميناء جوادر بمصفاة يبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار ستساهم في استدامة نمو صادرات النفط وفي تعزيز فرصها كمصدر للنفط إلى الصين بمدى زمني يبلغ 4 أيام فقط.

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وتابع أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان تشير إلى ثقل السعودية وسعيها لتحقيق توازن واستقلالية في علاقاتها مع مختلف دول العالم، خاصةً وأن الزيارة الآسيوية تشمل بالإضافة إلى باكستان كلًّا من الصين والهند، وهما من أهم الاقتصادات في العالم.

ورأى المحلل السياسي أن رؤية المملكة 2030 تتكامل مع خطة رئيس وزراء باكستان عمران خان، والذي يستهدف باكستان الجديدة والتي تحقق طموح الشباب الباكستاني وتعود بالفائدة على الشعبين اللذين يمثلان ركيزة مهمة للعالم الإسلامي.

واختتم قوله بأن باكستان تُعد الجيش الـ13 عالميًّا على مستوى القوة العسكرية، إلا أنها كأرض خام تحمل العديد من الفرص الاقتصادية خاصة في المجال السياحي مع ما تمتلكه من طبيعة خلابة، وبعد أن نجحت في معركتها ضد الإرهاب، وبدأت في بناء حاجز على طول 2600 كم من الحدود مع أفغانستان هي بحاجة إلى بناء حاجز مماثل مع إيران؛ لإيقاف تصدير المخدرات من هناك.



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