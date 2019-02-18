شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تؤكد توصل الشرعية وميليشيا الحوثي لاتفاق حول إعادة الانتشار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأمم المتحدة، توصل الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

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وكانت الحكومة اليمنية اتهمت، الجمعة الماضية، رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، بالتضليل.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية: إن تصريحات كاميرت تكشف التضليل المتعمّد الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن.



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