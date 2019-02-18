شكرا لقرائتكم الحفاوة بزيارة الأمير محمد بن سلمان تلجم محور الشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمد الحميدي

رأى الكاتب والباحث والمحلل السياسي فهد ديباجي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن تشهد توقيع عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية وعسكرية ولوجستية واستثمارات تصل مقدارها إلى 15 مليار دولار، مشددًا على أن العلاقات السعودية الباكستانية قديمة وتسير لأكثر من 50 عامًا في أعلى مستوياتها وعلاقات مميزة وتعاون مستمر على المستويات.

وأضاف ديباجي، في تصريحه إلى “متابعات الخليج 365“، أن نتيجة ما حققته باكستان من تقدم ورقي في المجال العسكري يأتي بسبب أن السعودية هي راعية العالم الإسلامي والقوة الاقتصادية الإسلامية الأولى التي تهتم بكل قضايا المسلمين، وهو السبب أيضًا فيما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تطور في جميع المجالات.

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وأوضح أنه لهذا فمن المتوقع أن تكون هذه الزيارة الميمونة نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين لتحقيق سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت ديباجي إلى أنه لهذا نجد أن باكستان استعدت للزيارة جيدًا وللضيف الأمير محمد بن سلمان بشكل غير مسبوق؛ حيث أعلنت أن يوم الزيارة هو يوم عطلة رسمية وكذلك شوارع إسلام آباد تتزينت بصور قادتنا واللافتات الترحيبية بمناسبة زيارة ولي العهد صاحب الشخصية الأبرز في العالم العربي والإسلامي.

واختتم قوله: إن هذه العلاقة هي سر التحرك التخريبي والتشويش على الزيارة من قبل إعلام “محور الشر” في المنطقة، والتي تعمل دائمًا على ضرب العلاقات بين البلدين وللتفريق بين حليفين إستراتيجيين بعدة محاولات كلها فاشلة.



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