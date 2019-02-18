الان تتابع ملثمة تلقي رضيعا في قطعة قماش أمام مسجد بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - هاني الثبيتي عثر مُصَلٍّ فجر يوم أمس على طفل في أيامه الأولى أمام بوابة مسجد الخير بحي الجامعة جنوب محافظة جدة. Advertisements وأظهرت كاميرات المراقبة سيدة ملثمة أتت إلى المسجد في حوالي الساعة ٣.١٥ فجرا ووضعت الرضيع أمام بوابة المسجد ملفوفا بقطعة من القماش وهربت. وأبلغ المصلون الجهات الأمينة بالمحافظة، والتي بدورها باشرت الواقعه، وقد تم نقل الرضيع لمستشفى شرق جدة، للاطمئنان على حالته الصحية، ومن ثم تحويله للشؤون الاجتماعية بحكم الاختصاص.

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