الان تتابع وزير الإعلام يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن رغبة ولي العهد في شراء مانشيستر يونايتد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال وزير الإعلام ،تركي الشبانة، الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.
وكشف “الشبانة” عن حقيقة ما يتم تداوله متابعا: “فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه.
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